Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июля 2017, вторник, 12:12
+27°C
Завтра +24°C
+27°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
11. 07. 2017

Школьник нашел в газете телефон главы Пентагона

Школьник из штата Вашингтон на одной из фотографий газеты The Washington Post, где запечатлен телохранитель американского президента Кит Шиллер с кипой бумаг, рассмотрел телефонный номер главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Тедди Фишер написал SMS министру обороны США, а когда тот перезвонил, взял у него интервью, пишет New York Post.

"Могу ли я сделать интервью с вами? Кстати, ваш личный номер попал в американскую прессу. Хорошего дня!" – написал школьник главе Пентагона.

Мэттис SMS не проигнорировал и перезвонил школьнику. В итоге их разговор затянулся на 45 минут.

Шеф Пентагона ответил на множество вопросов школьника. В частности, он выразил мнение, что 44-й президент США Барак Обама лучше бы справился со своими обязанностями, если бы чаще прислушивался к точке зрения своего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Мэттис также убежден, что с влиянием экстремизма в мире будет легче справляться, если США примут решение оплачивать обучение каждого школьника в Афганистане, Сирии, Ираке и других странах.

Позже интервью с шефом Пентагона вышло в школьной газете, а фотография с номером Мэттиса была удалена из публичного доступа.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.