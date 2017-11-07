Школьник нашел в газете телефон главы Пентагона

Школьник из штата Вашингтон на одной из фотографий газеты The Washington Post, где запечатлен телохранитель американского президента Кит Шиллер с кипой бумаг, рассмотрел телефонный номер главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Тедди Фишер написал SMS министру обороны США, а когда тот перезвонил, взял у него интервью, пишет New York Post.

"Могу ли я сделать интервью с вами? Кстати, ваш личный номер попал в американскую прессу. Хорошего дня!" – написал школьник главе Пентагона.

Мэттис SMS не проигнорировал и перезвонил школьнику. В итоге их разговор затянулся на 45 минут.

Шеф Пентагона ответил на множество вопросов школьника. В частности, он выразил мнение, что 44-й президент США Барак Обама лучше бы справился со своими обязанностями, если бы чаще прислушивался к точке зрения своего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Мэттис также убежден, что с влиянием экстремизма в мире будет легче справляться, если США примут решение оплачивать обучение каждого школьника в Афганистане, Сирии, Ираке и других странах.

Позже интервью с шефом Пентагона вышло в школьной газете, а фотография с номером Мэттиса была удалена из публичного доступа.

Источник: korrespondent.net