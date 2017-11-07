Минобороны РФ обвинили СМИ в монтаже слов Агеева

Минобороны России обвинило телеканал 1+1 в нарезке интервью россиянина Виктора Агеева, который в эфире украинского телевидения признал, что заключил контракт перед отправкой в Луганск. Об этом говорится в пресс-релизе Южного военного округа (ЮВО), которое распространил Интерфакс.

"В опубликованных по недосмотру СБУ видеокадрах Агеев сам заявил, что и так называемый „контракт“ и свое „воинское звание“ „ефрейтор“ он подписывал и получал, находясь в Луганске, где действующих российских военнослужащих не было и нет", - сказано в сообщении Минобороны.

При этом в выложенных в интернет фрагментах интервью таких слов Агеева нет. Но в полной расшифровке на сайте телеканала Агеев говорит: в своей российской воинской части ему обещали, что контракт "можно подписать уже здесь в ЛНР". После этого он неоднократно отмечает, что контракт подписывал в России, а в ЛНР получал только уведомление о присвоении звания ефрейтора.

В Минобороны отметили, что контракт Агееву не могли оформить за четыре дня, как об этом сказал россиянин, потому что подготовка документов занимает месяц.

Такого Агеев также не говорил. Он сказал, что провел в воинской части в Новочеркасске четыре дня до отправки в Луганск. Сколько времени занимало оформление контракта, в интервью не сказано.

Как отмечается в пресс-релизе ЮВО, командование названной Агеевом воинской части 65246 находится не в Новочеркасске, "соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с Агеевым подписывать контракт".

При этом в порядке приема на военную службу ничего не сказано о том, что командир части должен лично заключать контракт с кандидатом. Командир части принимает решение о заключении контракта, а потом об этом военнослужащим объявляют в приказе.

Напомним, ранее сообщалось, что российский военный Агеев находится в СИЗО.

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Источник: korrespondent.net