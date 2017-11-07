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11. 07. 2017

В ООН заявили об ослаблении конфликта в Сирии

Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил об увеличении шансов на решение сирийского конфликта после того, как война в стране стала менее "сложной".

"Я считаю, что мы становимся свидетелями фазы ослабления наиболее сложного конфликта нашего времени", – заявил де Мистура в понедельник, после начала очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве.

Впрочем, де Мистура подчеркнул, что ожидать значительного прорыва от этих переговоров, которые продлятся в течение недели не стоит. По его словам, он надеется на устойчивый прогресс в переговорах, если это позволит сделать внутренняя ситуация в Сирии и международная обстановка, сообщает DW со ссылкой на dpa.

Как отмечает спецпредставитель ООН, режим прекращения огня, о котором договорились президенты США и России во время саммита Большой двадцатки в Гамбурге и который начал действовать на юго-западе Сирии 9 июля, "придерживается довольно таки хорошо".

Сообщается, что во время переговоров при посредничестве ООН делегация сирийского правительства и умеренной сирийской оппозиции, которую поддерживает Запад, будут искать компромиссы относительно политического решения вооруженного противостояния.

В понедельник де Мистура встретился сначала с представителями сирийского правительства, а затем – с представителями оппозиции.

Как сообщал Корреспондент.net, 9 июля на юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии. В достижении договоренностей между сирийским правительством и бойцами оппозиции приняли участие представители США, России и Иордании.

Накануне стало известно, что стороны конфликта в Сирии в основном придерживаются условий перемирия.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net
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