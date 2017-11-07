Навальный согласился на дебаты с Гиркиным

Российский Оппозиционер Алексей Навальный принял приглашение провести дебаты с бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым).

На своем сайте Навальный заявил, что ему интересен разговор с Гиркиным, который вызвал его на дебаты от лица русских националистов.

"Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан РФ, мне интересен и я готов в нём участвовать", – написал Навальный.

Оппозиционер также добавил, что рассчитывает на поддержку всех избирателей, заявляющих о своих националистических взглядах, несмотря на то, что со многими из них – в том числе и с Гиркиным – у него во многом расходятся взгляды.

По словам Навального, в ближайшее время его команда свяжется с Гиркиным, чтобы определить время и формат дискуссии.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 25 суток административного ареста.

Напомним, 12 июня в России прошли антикоррупционный акции, организованные сторонниками Навального. Тогда же Навальный был задержан полицейскими возле своего подъезда.

Гиркин заявил, что в ДНР воюет регулярная армия

Источник: korrespondent.net