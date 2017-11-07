Евросоюз окончательно утвердил Ассоциацию

Совет Евросоюза окончательно одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной, таким образом Европейский Союз завершил ратификацию Соглашения. Решение было принято без обсуждения на заседании европейского органа во вторник, 11 июля, сообщается на сайте Совета ЕС.

"11 июля Совет принял решение о заключении Соглашения об ассоциации с Украиной от имени Европейского Союза. Это происходит накануне саммита ЕС-Украина в Киеве 12 и 13 июля", – сказано в сообщении.

После завершения международно-правовых процедур ассоциация Украина-ЕС окончательно вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

Напомним, 13 июня Министерство юстиции Нидерландов подписало закон о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Комментируя это решение, Россия заявила, что голландские власти обманули свой народ.

Источник: korrespondent.net