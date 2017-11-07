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11. 07. 2017

Погоня на Волыни: контрабандист на ходу выбрасывал телячьи туши

Вчера ночью в Волынской области пограничники устроили погоню за джипом Mitsubishi Pajero белорусской регистрации, водитель которого пытался незаконно переместить через границу телячьи туши. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в ходе преследования водитель внедорожника делал опасные маневры, «подрезал», создавал аварийные ситуации и одновременно выбрасывал из салона полиэтиленовые пакеты.

В итоге автомобиль удалось заблокировать, но контрабандисту удалось скрыться в лесу, оставив при этом машину. Пограничник обнаружили две телячьи туши в полиэтилене и три мешка с вырезкой.

Установлено, что автомобиль находится на территории Украины незаконно. В последний раз он официально пересекал границу на въезд еще в июне 2008 года. Мясо общим весом более 220 килограммов и транспортное средство изъяли.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее польские пограничники задержали гражданку Украины, которая пыталась вывезти за границу сына в чемодане.

Источник: korrespondent.net
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