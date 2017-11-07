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11. 07. 2017

Германия: Поставка турбин Siemens в Крым – удар по инвестициям в РФ

В случае, если турбинные установки производства Siemens были поставлены в Крым, то компания была обманута и данные действия являются нарушением контракта. Об этом сказал посол Германии в России Рюдигер Фон Фрич в комментарии агентству Интерфакс.

"Есть все основания полагать, что если то, что произошло, является правдой, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию", – отметил он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли власти Германии расследовать эту ситуацию, он сказал, что "это российские власти должны это расследовать".

Накануне в Siemens заявили о том, что две из четырех турбин производства компании могли быть поставлены в Крым против ее воли.

Напомним, на прошлой неделе агентство Reuters проинформировало о поставках в Крым турбин Siemens. По словам источников, оборудование было доставлено в оккупированный регион незаконно – в обход международных санкций.

Позже стало известно, что в установке газовых турбин на ТЭС в Крыму задействована российская компания Интеравтоматика, 45,7% акций которой принадлежат Siemens.

В Siemens пообещали расследовать ситуацию с участием Интеравтоматики.

Источник: korrespondent.net
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