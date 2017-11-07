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11. 07. 2017

Военные с ЗРК С-300 отправились на учения в Болгарию

Сегодня зенитно-ракетные подразделения воздушных сил ВСУ приступят к участию в международных военных учениях Shabla-2017. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

К участию в учениях, которые пройдут на полигоне Шабла в Болгарии, будут привлечены боевые расчеты подразделений зенитных ракетных комплексов средней дальности С-300, офицеры по организации взаимодействия, курсанты факультета зенитных ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, а также два самолета военно-транспортной авиации.

Всего на учения в Болгарию отправились 80 военнослужащих.

Отмечается, что во время учений Shabla-2017 будут произведены боевые стрельбы.

"В течение учений личный состав зенитных ракетных войск Воздушных Сил ознакомится с тактикой и процедурами, которые применяются подразделениями Военно-воздушных сил вооруженных сил государств-членов НАТО во время выполнения задач противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, Украина готовится отражать массированные удары с воздуха. С этой целью в этом году военные проведут 120 учений зенитно-ракетных подразделений.

Источник: korrespondent.net
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