В Раде заблокировали трибуну: ждут Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко не может приехать в Верховную Раду раньше 16:00, о чем сообщил в телефонограмме, которую нардепам зачитал спикер Парубий.

Депутаты от Радикальной партии с криками “Ганьба“ заблокировали парламентскую трибуну.

“Я вам расскажу, почему нет Луценко. Пять представлений от генерального прокурора на народных депутатов. По каждому из них это минимум полтора часа. Если в 16 часов начинается рассмотрение представлений, к 18 мы можем пройти только одно. Все другие представления, которые должны быть рассмотрены в семидневный срок, не рассматриваются, и затем это основание для отмены решений Верховной Рады в Высшем админсуде“, - заявил Ляшко.

Между тем, Рада решила продолжить свою работу 11 июля, пока не рассмотрят пять представлений Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Такое предложение спикера поддержали 233 народных депутата при минимально необходимых 226.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Максима Полякова. 5 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. 4 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого ("Воля народа"). 3 июля комитет не поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея.

Луценко: Рассматриваем новые дела против нардепов и министров

Источник: korrespondent.net