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11. 07. 2017

В Израиле по делу о подлодках из Германии задержаны семь человек

В Израиле в рамках расследования дела о коррупции при поставке немецких подводных лодок задержаны семь человек. Шесть подозреваемых были задержаны и допрошены по обвинениям в подкупе и отмывании денег еще в 10 июля, сообщила израильская полиция во вторник, 11 июля.

Трое из них остаются под стражей, еще трое переведены под домашний арест. Седьмой подозреваемый был задержан утром 11 июля и доставлен в полицию для допроса.

Расследуемое дело связано с продажей Израилю трех сверхсовременных подлодок, произведенных немецким концерном ThyssenKrupp. Пот сообщению израильских СМИ, сумма контракта составляет 1,2 млрд евро.

Субмарины класса "Дельфин" могут быть оснащены в Израиле ядерным оруждием, поэтому их поставка на Ближний Восток вызвала дискуссию и в Германии. В Израиле СМИ недавно сообщили о возможной причастности к этой сделке одного из доверенных лиц премьер-минимстра Биньямина Нетаньяху.

Среди подозреваемых, остающихся под стражей в Израиле, - бывший вице-президент Совета национальной безопасности Израиля Авриел Бар Йозеф, представитель ThyssenKrupp Микки Ганор и его адвокат Ронен Шемер.

Ранее сообщалось, что Норвегия заказала у Германии четыре подлодки.

Источник: korrespondent.net
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