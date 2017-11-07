Легион коррупции. Как ГПУ и НАБУ депутатов ловят

Впервые в истории Украины депутатов пытаются массово привлечь к уголовной ответственности – за взятки, дерибан земли, неуплату налогов, пишет Валерий Литонинский в №23 журнала Корреспондент. Однако попытки Генпрокуратуры и НАБУ вряд ли увенчаются успехом: большую часть подозреваемых парламент просто не отдаст.

Обеденное время. В элитном ресторане “Три вилки” в центре Киева сидел народный депутат от Блока Петра Порошенко Борислав Розенблат и беседовал с девушкой. Переговорив с нардепом, девушка встала и пересела за соседний стол к охраннику Розенблата. Ему она передала сумку, в которой было двести тысяч долларов. После этого в ресторане появились сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Охранник Розенблата был задержан, а самого нардепа публично обвинили в получении взятки – за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.

Розенблат встречался с этой девушкой далеко не вперые. Бывали они уже и в “Трех вилках”, и еще в других столичных ресторанах «не для всех». Только нардеп не знал, что девушка, которая представилась ему сотрудницей компании «Фуджейра» из ОАЭ, планирующей наладить вывоз янтаря из Украины, на самом деле агент НАБУ под прикрытием. При поддержке американского ФБР антикоррупционное бюро полгода вело дело «большой янтарной схемы». Все переписки, переговоры и встречи фигурантов дела зафиксированы, сняты на видео.

По версии НАБУ, Розенблат за деньги подрядился разработать схему добычи и вывоза янтаря за границу. У агента НАБУ, работающего под прикрытием, он брал деньги на подкуп различных чиновников, обеспечивающих предоставление разрешительной документации. А также на изменение законов – с целью создания преференций для арабской компании, которую якобы представляла его новый партнер по бизнесу.

Депутат Борислав Розенблат

По ходу дела Розенблат вошел в раж, и уже сам решил поучаствовать в добыче и вывозе янтаря за границу. Для вывода денег депутат даже создал офшорную компанию, доля в которой была записана на сестру Розенблата Елену. Агенту НАБУ под прикрытием для этого передали копию паспорта родственницы нардепа. Взятки Розенблат планировал давать чиновникам Госгеонедр, Госслесагентсва, а также прокурорам и судьям Житомирской области, в которой он собственно и планировал добывать янтарь.

В итоге, за полгода Розенблату было передано около 300 тысяч долларов. Номера каждой из купюр, которые получал нардеп через своего охранника, переписаны и занимают восемь страниц уголовного дела. Теперь Генеральная прокуратура просит Верховную Раду лишить Розенблата неприкосновенности и разрешить его арест. Нардепу-янтарщику грозит до двенадцати лет тюрьмы.

Сакральная жертва власти?

За два с лишним года работы последний созыв Рады видел немало попыток привлечь депутатов к уголовной ответственности. Но вот на депутата фракции власти – «Блока Петра Порошенко» - представление о снятии неприкосновенности подано впервые. Причем Розенблат – не рядовой член БПП. Он один из главных публичных спикеров фракции: будучи бизнесменом и долларовым миллионером считался, в том числе, и ее спонсором.

Розенблат избрался в депутаты по мажоритарному округу в Житомирской области. Его называют близким человеком к вице-премьеру Геннадию Зубко. Он вошел в парламент по округу, на котором ранее именно Зубко становился депутатом. На выборах президента в 2014 году Розенблат был доверенным лицом Петра Порошенко.

Однако, по мнению руководителя Центра по противодействию коррупции Виталия Шабунина, доказательства против Розенбалата собраны настолько тщательно, что, несмотря на все его связи, депутатам будет сложно отказать прокурорам в снятии с него иммунитета. «Его документировали полгода, это первая в истории страны столь масштабная операция, где был агент под прикрытием, там все купюры были переписаны, все разговоры записаны. Если при такой детальной фиксации преступления, парламент не даст разрешение на снятие неприкосновенности, то, о чем тогда говорить. Лучшей доказательной базы не найти», - говорит Шабунин.

В тоже время, Розенблат может быть показательно принесен в жертву властью, ради демонстрации успехов в борьбе с коррупцией. «Розенблатом легко могут пожертвовать. Президент может дать указание продемонстрировать, что неприкасаемых нет, даже в его лагере”, - отметил в разговоре с Корреспондентом политолог Анатолий Октисюк.

Сам нардеп, естественно, все обвинения отрицает и говорит, что дело против него – месть «янтарной мафии» за его попытки перевести добычу янтаря в законное русло. Он говорит, что никуда из страны бежать не собирается и будет защищать свою репутацию. Хотя слухи ходят, что на всякие случай у Розенбалата имеется израильский паспорт.

«Сообщник» из Народного Фронта

При организации «янтарной схемы», по версии НАБУ, Розенблат действовал не один. Его сообщником был депутат от другой провластной фракции – «Народного Фронта», Максим Поляков. Именно Поляков познакомил Розенблата с агентом НАБУ, которая работала под прикрытием. Кстати, в представлении на снятие неприкосновенности с депутатов, девушку называют Светланой Сивоконь, а вот сам Розенблат называет ее Екатериной, и утверждает, что не знает фамилии человека, с которым он полгода общался по янтарным вопросам.

Полякова обвиняют в получении значительно меньшей взятки – всего семь с половиной тысяч долларов. Помощнице Полякова Татьяне Любонько, которая уже арестована, деньги передал также агент НАБУ. Платил он за внесение правок в Налоговый и Таможенный кодексы – они предусматривали уменьшение ренты за пользование недрами для добычи янтаря с 25% до 5%. Еще агент НАБУ хотел освобождения от налогов на ввоз оборудования для промышленной добычи янтаря.

Интересно, что часть денег Поляков поручил потратить на покупку двух новеньких айфонов для себя и жены. Помощница купила смартфоны в магазине Royal Service за 1900 долларов, серийные номера устройств есть у следователей. Похоже, Полякову пришло время сменить телефон.

Однако, эксперты считают снятие неприкосновенности с Полякова, которому тоже грозит до двенадцати лет, проблематичным. Его называют человеком из условной «группы Николая Мартыненко» – главного спонсора «Народного Фронта», которого НАБУ тоже пытается привлечь к ответственности. Поляков заявляет, что дело против него сфабриковано и является личной местью со стороны главы антикоррупционного бюро Артема Сытника.

«Народный Фронт Полякова сдавать не будет, у них четкая позиция», - говорит Октисюк. Но в случае снятия неприкосновенности с Розенблата, отказ Верхвной Рады в привлечении к ответственности Полякова будет выглядеть странно – ведь они фигуранты одного дела.

Жизнь не по средствам

Двумя представлениями против депутатов Генеральная прокуратура не ограничилась. Всего их передано в Верховную Раду уже целых шесть. Еще одного депутата от «Народного Фронта» Евгения Дейдея НАБУ подозревает в незаконном обогащении. К таким выводам правоохранители пришли после проверки электронной декларации нардепа. Дейдей вообще депутат достаточно своеобразный. До Революции Достоинства он был осужден за разбой в Одесской области, но после Майдана стал координатором добровольческого батальона "Киев-1" в составе МВД, а затем попал в Раду. Дейдей входит в группу влияния министра внутренних дел Арсена Авакова. При этом, снята ли судимость с нардепа до конца так и не понятно.

Согласно декларации Дейдея за период с 14 сентября 2007 года по 31 декабря 2016 года его доход вместе с женой составил 1,4 миллиона гривен. Но это не помешало депутату и его жене в 2015 - 2016 годуприобрести в общую совместную собственность только официально подтвержденных активов на сумму более шести миллионов гривен. Получается, что растраты семьи Дейдея вчетверо превышают совокупный доход.

Нардеп и его жена смогли купить квартиру в Киеве за 2,8 миллиона гривен и два автомобиля Audi Q7 - стоимость каждого превышает полтора миллиона. Согласно электронным декларациям, поданным Дейдеем за 2015-й и 2016-й годы, его жена взяла 3,5 миллиона гривен в долг у предпринимателя Игоря Линчевского. По странному стечению обстоятельств Линчевский – помощник другого депутата от Народного Фронта Дениса Дзензерского. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров Линчевского и видео его допроса. Из них четко следует, что предприниматель не знаком с супругой Дейдея, он даже не смог вспомнить, как и когда передавал ей деньги. Договора о займе, по словам Линчевского, тоже нет. Хотя Дейдей говорит, что он якобы есть, но публиковать его отказывается. В телефонных разговорах, которые записывали правоохранители предприниматель советовался, какими должны быть его ответы детективам НАБУ.

По сути, дело Дейдея – это то, ради чего в Украине и создавали систему электронных деклараций. Расходы не соответствуют доходам, откуда взялись деньги нардеп внятно объяснить не может, вместо этого он твердит о «грузинской мафии в НАБУ», которая ему за что-то мстит. На допросе в НАБУ Дейдей на 20 вопросов из 21 ответил – не помню. Он не смог вспомнить, ни какой у него автопарк, ни владеет ли он каким-то имуществом.

Но система сопротивляется, Народный Фронт через Регламентный комитет парламента, который возглавляет их представитель, всячески затягивает рассмотрение представление на снятие неприкосновенности с Дейдея. Комитет представление не одобрил, не отклонил, а вернул его в ГПУ. Это сделано для того, чтобы избежать рассмотрение данного вопроса в зале. Депутаты понимают, что привлечение к ответственности за незаконное обогащение после тщательной проверки электронных деклараций может грозить не только Дейдею, и выгораживают своего коллегу.

Еще одно представление на снятие неприкосновенности, связанное с доходами депутата, Генпрокуратура подала в отношении Андрея Лозового из Радикальной партии. Его привлечь к ответственности в ГПУ пытаются уже давно, давая возможность радикалам рассказывать о политических репрессиях.

Лозового подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, он задолжал государству около 1,9 миллионов гривен неоплаченных налогов. В 2015 году нардеп задекларировал наличные средства в сумме 800 тысяч гривен, 50 тысяч долларов и 150 тысяч евро, а также 24 позиции ценного движимого имущества. По подсчетам НАБУ, задекларированное Лозовым имущество и деньги в целом составляют около 8,8 млн гривен. При этом официальные доходы нардепа за период с 2007 по 2015 год составиливсего 234 тысячи гривен. С них Лозовой налоги заплатил, а вот с 8,8 миллионов гривен – нет.

“Неуплата налогов не предусматривает тюремное заключение. Он в тюрьму не сядет, даже если будет признан виновным”, - отметил в разговоре с Корреспондентом Виталий Шабунин. Похожая история уже была с депутатом Геннадием Бобовым. Его ГПУ тоже обвинила в неуплате налогов, в итоге нардеп доплатил необходимую сумму и дело закрыли. Но Лозовой, похоже, ничего платить не собирается.

Эксперты отмечают: в Раде есть и более злостные неплательщики налогов, чем Лозовой, поэтому дело против него может быть частью политического плана. «С Лозового могут снять неприкосновенность, потому что из Радикальной партии скорее всего будут делать системную оппозицию и тянуть Ляшко во второй тур на президентских выборах 2019 года. Это нужно для того чтобы не допустить во второй тур вместе с Порошенко Тимошенко», - утверждает Анатолий Октисюк. Согласно социальным опросом, лидер радикалов Олег Ляшко действительно удобный соперник для Петра Порошенко во втором туре предстоящей президентской гонки.

В тоже время, существует мнение, что если бы власть хотела создать видимость давления на радикалов, то к ответственности привлекался бы сам Ляшко, а не его правая рука. Кроме того, повод можно было бы найти более значительный, чем неуплата налогов.

Старые знакомые

Еще два представления на снятие неприкосновенности поданы в отношении представителей предыдущих властных режимов. Причем оба представления касаются земельных вопросов. Бывшего секретаря Киевсовета Олеся Довгого обвиняют в злоупотреблении служебным положением при отчуждении 44 гектаров земли на Жуковом острове в столице в 2007 году. Это знаменитая в Киеве земельная махинация времен Леонида Черновецкого, верным соратником которого Довгий и являлся. В ГПУ полагают, что убытки государству от незаконной деятельности Довгого составили 81,7 миллиона гривен.

Одного из лидеров Оппозиционного блока Михаила Добкина обвиняют в злоупотреблении служебным положением в 2008 году, когда он был мэром Харькова. По версии следователей, под руководством Добкина незаконно были отчуждены 16,5 и 61,2 гектара земли в городе. Ущерб государства оценивается в 48,3 и 178,6 миллионов гривен соответственно.

Довгому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, Добкину – до 12 лет. Но проблема в том, что в обоих случаях решение об отчуждении земли принимал коллегиальный орган – Киевский и Харьковский городской советы, местные депутаты голосовали за эти решения. Если признать личную ответственность Добкина или Довгого, то также можно будет пересмотреть тысячи решений других местных советов или даже самой Верховной Рады.

Рекламная активность

Столь массовое представление на снятие неприкосновенности с депутатов и привлечение их к ответственности могут быть связаны с попыткой правоохранителей продемонстрировать эффективность своей работы. Кроме того, парламенту осталось работать всего неделю перед продолжительными каникулами, так что в ГПУ попытались вынести все имеющиеся у них дела на рассмотрение.

Юрия Луценко всегда обвиняли в показушности работы и попытке создать красивую картинку. Сразу шесть представлений на привлечение к ответственности депутатов – это красивый и громкий информационный повод. «Очевидно, что Луценко хочет сейчас показать эффективный результат, и доказать, что должность Генерального прокурора для него не последняя», - говорит политолог Тарас Березовец. Политические амбиции главы ГПУ действительно серьезны. Он уже заявил, что планирует работать Генеральным прокурором еще полгода, тем самым подогрев слухи о возможной скорой отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

Юрий Луценко метит в премьеры?

Виталий Шабунин считает, что Луценко видит успехи НАБУ и пытается показать, что его структура тоже может быть эффективна в вопросе борьбы с коррупцией. «Когда работает один правоохранительный орган, очень сложно не работать другим, особенно если их руководители хотят иметь политическое будущее, как Юрий Луценко. Когда не работает никто, то в принципе к этому привыкают. Появилось НАБУ - и другие тоже вынуждены показывать результат, или хотя бы создавать видимость этого результата», - полагает глава Центра противодействия коррупции.

Отчет перед кураторами

По времени, подача в Раду первых пяти представлений против депутатов совпала с визитом президента Петра Порошенко в США. Борьба с коррупцией в Украине обсуждалась на встречах в Вашингтоне, и американская сторона публично призывала Киев активизировать работу в этой сфере.

«Вашингтон действительно сегодня не удовлетворен тем, как происходит привлечения к ответственности коррупционеров, вообще общим ходом борьбы с коррупцией, и поэтому, так возможно действительно эти представления специально были подогнаны под визит Петра Порошенко в Вашингтон. С другой стороны, это сработало – наши собеседники в Сенате, с которыми я общался, они выражали осторожный оптимизм ... если это будет означать, что будут привлечены не просто шестерки, какие-то, а действительно народные депутаты - это будет очень мощный сигнал, Америка соответственно будет на это реагировать выделением следующей помощи и новых кредитов», - отмечает Березовец.

Кроме того, по мнению экспертов, США может особо настаивать на завершении расследования против Розенблата и Полякова, ведь в нем американские консультанты принимали непосредственное участие. Так что этот кейс может быть для них принципиальным.

Вечный вопрос

Снятие неприкосновенности – только первый шаг в деле привлечения депутатов к ответственности. И как показывает практика, не обязательно за ним последуют еще какие-то действия. Парламент может снять неприкосновенность с депутата, но не разрешить его задержание или арест. Текущий созыв парламента лишил неприкосновенности уже пятерых депутатов, но ни один из них так и не был осужден. Экс-регионалы Сергей Клюев и Александр Онищенко сбежали из страны после снятия с них неприкосновенности. Представитель Радикальной партии Игорь Мосийчук через суд отменил снятие неприкосновенности из-за нарушения регламентных норм. Вадиму Новинскому из Оппозиционного блока так и не вручили подозрение, хотя неприкосновенность с него сняли еще полгода назад. И только дело против бывшего командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука передано в суд.

В любом случае депутатская неприкосновенность создает преграду для быстрого привлечения к ответственности депутатов. С ее помощью парламентарии могут вовремя покинуть страну и избежать наказания, даже в случае позитивного решения парламента.

Отменить депутатскую неприкосновенность обещали практически все политические партии, ныне входящие в парламент. На День Конституции вновь призывал к этому и президент. Но депутаты продолжают из последних сил цепляться за свой иммунитет.

«Я не вижу сегодня политической воли для того, чтобы отменить неприкосновенность, все об этом говорят, но все депутаты – оппозиционные, провластные – солидарны в том, что они могут только об этом говорить, это просто болтовня. Все хотят иметь гарантию, что с ними ничего не случится», - говорит Березовец.

Без отмены неприкосновенности и комплексной реформы судебной системы борьба с топ-коррупцией в Украине так и будет вестись в ленте Facebookи на экранах телевизоров, оставаясь, в первую очередь, источником для пиара, а не реальной работой.

Источник: korrespondent.net