На Сумщине запретили Русский культурный центр

Сумской окружной административный суд запретил деятельность общественной организации "Русский культурный центр Сумской области". Суд рассмотрел административное дело по иску Главного территориального управления юстиции в Сумской области к общественной организации "Русский культурный центр Сумской области", третье лицо – управление Службы безопасности Украины.

В своих требованиях истец просил принудительно ликвидировать центр.

По результатам судебного рассмотрения данного дела исковые требования удовлетворены в полном объеме. В настоящее время решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции.

Напомним, в прошлом году после обысков правоохранители задержали основателя Сумской областной общественной организации "Русский культурный центр".

Источник: korrespondent.net