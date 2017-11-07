На трассе Киев-Харьков водитель пытался сжечь патрульных

На трассе Киев-Харьков в Полтавской области водитель автомобиля, которого патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения, пытался поджечь полицейских и их служебный автомобиль, сообщает пресс-центр полиции области.

Когда правоохранители предложили ему подписать протокол, мужчина начал ругаться и бросаться на них. На этом он не успокоился, и, достав из багажника канистру, облил бензином патрульную машину и правоохранителей, после чего взял зажигалку, и начал угрожать полицейским, что подожжет их.

Полицейским удалось прекратить противоправные действия. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и скорую.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 345 (Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Мариуполе полиция пресекла попытки проникновения нескольких диверсионных групп на музыкальный фестиваль MRPL City 2017.

Ранее, вЗакарпатской области мужчина облил себя легковоспламеняющейся смесью и поджег, позже он скончался в реанимации.

Источник: korrespondent.net