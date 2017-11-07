СМИ: "Крымский диверсант" Захтей признал свою вину

Арестованный по делу «крымских диверсантов» водитель Андрей Захтей признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, сообщает Медиазона с ссылкой на знакомый с ходом расследования источник.

Перед этим Захтей отказался от адвокатов Александра Попкова, Алексея Ладина и Ильнура Шарапова, с которыми у него было заключено соглашение. Адвокаты подтвердили эту информацию.

Андрей Захтей был задержан в ночь с 6 на 7 августа в районе села Суворово в Крыму. По версии ФСБ, он должен был встречать диверсионную группу Главного управления разведки Украину, готовившую взрывы на полуострове. Во время перестрелки с этой группой погибли сначала подполковник ФСБ Роман Каменев, затем десантник-контрактник Семен Сычев, предполагаемые диверсанты скрылись.

Захтею предъявлены обвинения в подготовке диверсии (статья 30 и пункт «а» части 2 статьи 281 УК). Когда его вместе с арестованным по делу «крымских диверсантов» Евгением Пановым перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве, с ним смогли встретиться адвокаты по соглашению. Захтей рассказал им, что он на своем автомобиле занимался перевозками и ждал заказавших машину клиентов, когда в нее ворвались сотрудники ФСБ. После звонка от клиентов Захтей вместе с оперативниками подъехали к селу Рисовое, где завязалась перестрелка.

Арестованный Захтей рассказал адвокатам, что после задержания его жестоко пытали. «Шрамы у меня на руках появились от того, что сотрудники ФСБ сильно стянули мои запястья наручниками. При этом, когда меня пытали током, от боли я сильно дергался, от чего на запястьях появились раны. Пытали меня два дня током. Сначала пристегивали клеммы к ногам и к ягодицам, включали ток, требовали сознаться в совершении преступления. Я говорил, что обычный таксист и приехал на место перестрелки по звонку клиента, но меня продолжали пытать. В дальнейшем клеммы стали цеплять к гениталиям, от боли я несколько раз терял сознание», — описывал он истязания.

С февраля 2017 года Захтей находится в СИЗО Симферополя.

Ранее, украинской активистке Наталье Харченко пришлось срочно покинуть Крым из-за преследований ФСБ.

Как сообщал Корреспондент.net, в Крыму регулярно проходят обыски. Российские силовики часто проводят их в домах крымских татар. Недавно в Бахчисарае задержали четверых человек. Еще одного мужчину российские силовики избили.

Источник: korrespondent.net