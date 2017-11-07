Siemens подал иск из-за поставок турбин в Крым

Концерн Siemens подал иск к российской компании Технопромэкспорт, которую немецкий концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым, передает Интерфакс.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы 11 июля, следует из картотеки дел. Ответчиками названы ОАО Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт, ООО Сименс технологии газовых турбин и ООО Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт.

Дата предварительного рассмотрения дела пока не назначена.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе агентство Reuters проинформировало о поставках в Крым турбин Siemens. По словам источников, оборудование было доставлено в оккупированный регион незаконно – в обход международных санкций.

Позже стало известно, что в установке газовых турбин на ТЭС в Крыму задействована российская компания Интеравтоматика, 45,7% акций которой принадлежат Siemens. В Siemens пообещали расследовать ситуацию с участием Интеравтоматики.

Российские власти уверяют, что турбины были изготовлены на территории РФ.

Источник: korrespondent.net