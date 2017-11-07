Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июля 2017, вторник, 16:44
+27°C
Завтра +24°C
+27°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,25
11. 07. 2017

Siemens подал иск из-за поставок турбин в Крым

Концерн Siemens подал иск к российской компании Технопромэкспорт, которую немецкий концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым, передает Интерфакс.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы 11 июля, следует из картотеки дел. Ответчиками названы ОАО Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт, ООО Сименс технологии газовых турбин и ООО Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт.

Дата предварительного рассмотрения дела пока не назначена.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе агентство Reuters проинформировало о поставках в Крым турбин Siemens. По словам источников, оборудование было доставлено в оккупированный регион незаконно – в обход международных санкций.

Позже стало известно, что в установке газовых турбин на ТЭС в Крыму задействована российская компания Интеравтоматика, 45,7% акций которой принадлежат Siemens. В Siemens пообещали расследовать ситуацию с участием Интеравтоматики.

Российские власти уверяют, что турбины были изготовлены на территории РФ.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.