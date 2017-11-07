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11. 07. 2017

Опрос: Более половины украинцев не были за рубежом

Больше половины украинцев - 57,1% - никогда не были за границей. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный Институтом Горшенина совместно с представительством Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

Его результаты были представлены в Институте Горшенина во вторник, 11 июля.

При этом среди 42,9% респондентов, ответивших положительно на этот вопрос, почти каждый третий ни разу не ездил в Европу.

71,6% опрошенных заявили, что, несмотря на отмену виз, не планируют ехать в страны Европы в течение ближайшего года. Главная причина - отсутствие денег на поездку.

Исследование проводилось Институтом Горшенина и представительством Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси методом личного интервью. Всего было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей). Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Напомним, ранее сообщалось, что за месяц по безвизу уехали более 95 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net
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