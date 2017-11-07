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11. 07. 2017

В Львовской области легковушка протаранила грузовик: есть жертвы

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, передает dtp.kiev.ua.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Волги, 34-летний житель одного из сел Пустомытовского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым Мерседесом.

В результате столкновения водитель и пассажир Волги, личность которого правоохранители устанавливают, от полученных травм скончались на месте происшествия. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

 
 
 

 Напомним, 10 июля в Винницкой области четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Vito. 

Ранее, в городе Стрый разбилась маршрутка. Ее водитель врезался в дерево. Пострадали 10 человек, включая одного ребенка.

Источник: korrespondent.net
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