В Львовской области легковушка протаранила грузовик: есть жертвы

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, передает dtp.kiev.ua.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Волги, 34-летний житель одного из сел Пустомытовского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым Мерседесом.

В результате столкновения водитель и пассажир Волги, личность которого правоохранители устанавливают, от полученных травм скончались на месте происшествия. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 10 июля в Винницкой области четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Vito.

Ранее, в городе Стрый разбилась маршрутка. Ее водитель врезался в дерево. Пострадали 10 человек, включая одного ребенка.

Источник: korrespondent.net