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11. 07. 2017

Рада не сняла неприкосновенность с нардепа Дейдея

Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с представителя Народного фронта Евгения Дейдея. "За" проголосовали лишь 192 народных депутата, передает 112 Украина.

"Я прошу принять ответственное решение и снять депутатскую неприкосновенность для того, чтобы депутат Дейдей был "прикосновенным" для досудебного, а возможно и судебного следствия", – сказал генпрокурор Юрий Луценко в заключительном выступлении.

Он отметил, что считает достаточными добытые следствием факты для объявления подозрения народному депутату.

"Будет ли достаточно доказательств для объявления обвинительного акта, укажет следствие. Если это будет сделано, дело перейдет в суд. Суд здесь, в ВР, не должен происходить", – резюмировал генпрокурор.

Однако депутаты не поддержали представление ГПУ по Дейдею.

Как сообщал Корреспондент.net, 3 июля регламентный комитет Верховной Рады не поддержал обвинения против Дейдея, которого подозревают в незаконном обогащении на миллионы гривен.

Напомним, ранее НАБУ обнародовало доказательства по делу Дейдея.

Источник: korrespondent.net
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