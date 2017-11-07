Под парламентом горят дымовые шашки

В Киеве под зданием Верховной Рады Украины проходит митинг с требованием к парламенту поддержать представления Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с пяти депутатов. Активисты подожгли дымовые шашки в знак возмущения нерешительностью нардепов, пишет на своей странице в Facebook гражданский активист Виталий Шабунин.

В тоже время, агентство РБК-Украина сообщает, что под парламентом начались столкновения между самими митингующими. В протестах участвуют представители ВО Свобода, Руха новых сил Михаила Саакашвили.

Кроме того, ожидается подход колонны Национального корпуса. Отмечается, что акция Нацкорпуса изначально планировалась на четверг. Однако она была перенесена на сегодня.

"Акция началась внезапно, потому что беспокоимся, что голосование может быть провалено сегодня", - пояснили представители партии.

Отметим, в эти минуты Рада рассматривает представления ГПУ на снятие неприкосновенности с 5 нардепов. Одного, Евгения Дейдея лишать неприкосновенности парламентарии уже отказались - за было 192 депутата из 226 необходимых.

Фото РБК-Украина Как сообщал Корреспондент.net , 7 июля комитет поддержал снятие неприкосновенности и арест нардепа Борислава Розенблата .

6 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Максима Полякова.

5 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

4 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого ("Воля народа").

3 июля комитет не поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея.

Луценко: Рассматриваем новые дела против нардепов и министров

Источник: korrespondent.net