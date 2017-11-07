В Йемене холерой заболели 300 тысяч человек

В Йемене продолжается распространение эпидемии холеры. По последним данным, в больницы с симптомами на заболевание холерой попали уже 300 тысяч человек.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя Международного комитета Красного Креста в Йемене Роберта Мардини.

"С третьей декады апреля этого года по настоящий момент число случаев с подозрением на холеру в Йемене превысило 300 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Мардини в Тwitter заявил, что число случаев с подозрением на заболевание ежедневно увеличивается на 7 тысяч, сильнее всего страдают столица Сана, провинции аль-Ходейда, Хаджа и Амран.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 7 июля число случаев с подозрением на холеру в Йемене превысило 290 тысяч человек. От этой болезни скончались 1706 человек.

Еще в июне ВОЗ заявляла, что число случаев с подозрением на холеру в Йемене за шесть месяцев вырастет до 300 тысяч, однако на практике на это потребовался лишь месяц.

Как сообщал Корреспондент.net, случаи холеры отмечены почти во всех провинциях Йемена. Сейчас это крупнейшая вспышка холеры в мире.

Напомним, еще в мае в столице Йемена ввели режим ЧП из-за холеры.

Источник: korrespondent.net