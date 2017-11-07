Луценко: ГПУ намерена объявить подозрение Кернесу

Прокуратура намерена объявить подозрение городскому голове Харькова Геннадию Кернесу. Об этом в Верховной Раде Украины заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Подозрение Кернесу будет вручено после того, как завершатся следственные действия. А Добкину вручим и сегодня, если вы его лишите неприкосновенности", - заявил Луценко.

Напомним, в Полтаве продолжается суд над Кернесом по делу о похищении и угрозах убийством сторонников Евромайдана в Харькове в 2013-2014 годах. Вместе с ним по делу проходят двое его охранников.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада не сняла неприкосновенность с нардепа Дейдея.

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Источник: korrespondent.net