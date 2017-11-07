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11. 07. 2017

СБУ закрыла десять антиукраинских сайтов

Служба безопасности Украины заблокировала 10 сайтов, предназначенные для распространения антиукраинской пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"СБУ предотвратила очередной эпизод гибридной агрессии Российской Федерации против Украины. Сорваны намерения иностранной спецслужбы использовать сеть из более чем десяти интернет-сайтов для распространения среди украинцев российской пропаганды и деструктивных материалов, содержащих отдельные призывы к совершению преступлений, расследование которых отнесено к компетенции органов государственной безопасности", - говорится в сообщении. 

Установлено, что в конце 2014 года во время пребывания гражданина Украины на заработках в России у него были похищены паспорт на железнодорожном вокзале Воронежа перед самым возвращением домой.

Вскоре стало известно, что спецслужбы РФ умело использовали этот факт - на имя украинца было зарегистрировано около 10 сайтов, которые использовались "как элемент гибридной войны для дестабилизации ситуации в Украине". 

"Принятыми СБ Украины мерами сайты были заблокированы. Гражданин Украины отказался от работы в РФ из-за угрозы провокаций российских спецслужб",- подытожили в СБУ. 

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.
От кибератаки пострадали треть украинских банков

4 июля департамент киберполиции, вместе со специалистами СБУ и прокуратуры Киева прекратили второй этап кибератаки Petya.

Источник: korrespondent.net
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