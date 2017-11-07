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11. 07. 2017

Суд отказал Шокину в восстановлении в должности

Высшая судебная инстанция отказала экс-генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении в должности главы ГПУ. Об этом заявил действующий генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в парламенте.

"Сегодня высшая судебная инстанция отказала в увольнении Луценко и восстановлении в должности Шокина", – сказал глава ГПУ.

Напомним, 20 апреля Высший административный суд Украины оставил иск экс-генпрокурора Виктора Шокина о его восстановлении в должности без рассмотрения по сути. 

В ГПУ заявили, что Шокин подал иск исходя из личных интересов.

Ранее, 29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Украины Петром Порошенко генпрокурора Виктора Шокина. 3 апреля президент подписал указ об увольнении его с должности. В мае того же года генпрокурором Украины был назначен Юрий Луценко.

Источник: korrespondent.net
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Украина
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