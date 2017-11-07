Рада одобрила снятие неприкосновенности с Довгого

Верховная Рада удовлетворила представление генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого.

Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение поддержал 251 народный депутат.

В его поддержку проголосовали 107 депутатов фракции Блок Петра Порошенко из 139 (1 против), 64 депутата фракции Народный фронт (1 против), 25 депутатов фракции Самопомич, 11 депутатов фракции Батькивщина, 16 депутатов фракции Радикальной партии, 29 внефракционных.

При в поддержку этого решения не проголосовал ни один депутат фракции Оппозиционный блок (1 проголосовал против), групп Видродження и Воля народа.

В своем заключительном слове сам Олесь Довгий просил снять с него депутатскую неприкосновенность.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 июля комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не поддержал снятие неприкосновенности с Олеся Довгого, посчитав представление ГПУ недостаточно убедительным в части обоснования злоупотреблений.

Ранее генпрокурор Луценко заявил, что Довгий нанес общине Киева ущерб на более чем 80 млн гривен, поучаствовав в махинациях с землей заказника Жуков остров.

Источник: korrespondent.net