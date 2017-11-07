В Луцке бросили петарду в генконсульство Польши

В Луцке неизвестные бросили петарду на территорию генерального консульства Польши, сообщает Onet.pl со ссылкой на источник в польском МИД.

"Это, вероятно, была петарда, которая даже не долетела до консульства и оставила только обгоревший след на ограждении. Она наделала больше шума, чем ущерба", - говорится в сообщении. Имуществу генерального консульства Польши в Луцке не нанесен ущерб.

По данным издания, украинская полиция уже расследует инцидент.

Как сообщал Корреспондент.net,7 июля стало известно о задержании неизвестных на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, возле здания консульства Польши.

29 марта ночью в Луцке из гранатомета обстреляли здание генконсульства Польши. Крыша здания была повреждена. В результате проишествия никто не пострадал.

Консул Польши Кшиштоф Савицки назвал обстрел в Луцке терактом.

Источник: korrespondent.net