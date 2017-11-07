Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июля 2017, вторник, 19:44
+25°C
Завтра +23°C
+25°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,25
11. 07. 2017

В Луцке бросили петарду в генконсульство Польши

В Луцке неизвестные бросили петарду на территорию генерального консульства Польши, сообщает Onet.pl со ссылкой на источник в польском МИД.

"Это, вероятно, была петарда, которая даже не долетела до консульства и оставила только обгоревший след на ограждении. Она наделала больше шума, чем ущерба", - говорится в сообщении. Имуществу генерального консульства Польши в Луцке не нанесен ущерб.

По данным издания, украинская полиция уже расследует инцидент.

Как сообщал Корреспондент.net,7 июля стало известно о задержании неизвестных на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, возле здания консульства Польши.

29 марта ночью в Луцке из гранатомета обстреляли здание генконсульства Польши. Крыша здания была повреждена. В результате проишествия никто не пострадал.

Консул Польши Кшиштоф Савицки назвал обстрел в Луцке терактом.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.