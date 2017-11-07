Рада не сняла неприкосновенность с Лозового

Верховная Рада не поддержала представление Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с народного депутата Андрея Лозового. За решение проголосовали 177 депутатов.

Луценко заявлял, что Лозовой умышленно уклонялся от уплаты налогов с 2007 года: "Умышленно не подавал декларации о доходах, чтобы с них не платить налоги, и это было систематически в течение 2007-2015 годов, пока он занимался трудовой деятельностью".

Напомним, 5 июля регламентный комитет не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

Также Верховная Рада одобрила снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата группы Воля народа Олеся Довгого.

Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с представителя Народного фронта Евгения Дейдея.

Источник: korrespondent.net