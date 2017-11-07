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11. 07. 2017

Госпогранслужба: Биометрический контроль крымчан не коснется

В Государственной пограничной службе заявляют, что намерение Украины внедрить биометрический контроль для иностранцев, которые пересекают украинскую границу, не касается жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян. Крым.Реалии

«Это решение СНБО касается иностранцев, которые въезжают на территорию Украины. Крымчане не являются иностранцами, они являются гражданами Украины, которые временно проживают под российской оккупацией. Соответственно, это решение их не касается. Для пересечения админграницы, как и раньше, нужно при себе иметь украинский паспорт, и проблем не будет», – пояснил Слободян.

Накануне Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны сказал, что Украина введет биометрический контроль для иностранцев, которые пересекают украинскую границу.

Источник: korrespondent.net
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