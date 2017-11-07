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11. 07. 2017

ВРУ лишила Полякова неприкосновенности

Верховная Рада поддержала представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности 250 голосами против нардепа от Народного фронта Максима Полякова. Вместе с тем разрешения на задержание и избрание меры пресечения не предоставила (125 и 111 голосов соответственно),  сообщает 112 Украина.

Сам Максим Поляков сказал: "Я понимаю, что это конкретный заказ, нет дела Полякова и Розенблата, его не существует в природе. Нет ни одного факта передачи каких-либо денежных средств кому-либо".

Ранее, Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата Андрея Лозового.

Верховная Рада одобрила снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата группы Воля народа Олеся Довгого.

Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с представителя Народного фронта Евгения Дейдея. 

Напомним, 6 июля, комитет не поддержал снятие неприкосновенности с нардепа  от Народного фронта Максима Полякова.

Источник: korrespondent.net
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