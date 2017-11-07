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11. 07. 2017

Сталкеры показали кладбище космических кораблей

Судьба космического челнока Советского Союза Буран является одной из самых печальных в истории аэрокосмической отрасли. После того, как NASA начало работать над своей созданием личных челноков в начале 1970-х годов, в СССР задумали собственную программу орбитального аппарата, жутко похожего на Буран. Однако эта идея не воплотилась в жизнь, сообщает inforeactor.ru.

«Во время своего визита в Россию и Казахстан в 2014 году, один из макетов Бурана был выставлен в Москве, а второй находился на территории музея на космодроме Байконур. Это именно та площадка, с которой стартовал Юрий Гагарин более полувека назад. На этом космодроме находился ангар, где, по слухам, находились другие Бураны. Мы решили пробраться туда ночью и посмотреть, что скрывается за этим огромным ангаром. Мы сняли видео, которое выложили в YouTube», - говорит один из ребят, кто находился в ангаре. Получившееся видео демонстрирует удивительные виды внутри ангара и космических транспортных средств.

Источник: korrespondent.net
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