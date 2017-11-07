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11. 07. 2017

Газпром назвали одним из главных врагов атмосферы

По подсчетам британских ученых, больше половины мирового объема парниковых газов, выброшенных в атмосферу за 28 лет, пришлось на 25 крупных компаний. При этом крупнейшими производителям оказались Saudi Aramco и Газпром, сообщает РБК.

"За 28 лет, прошедших после того как в 1988 году было признано влияние парниковых газов на климат Земли, в атмосферу в результате сжигания и переработки ископаемого топлива было выброшено примерно 833 млрд т углекислого газа, метана и других газов (в CO2-эквиваленте), увеличение концентрации которых способствует повышению температуры, сообщают эксперты британской организации Carbon Disclosure Project (CDP)", - говорится в публикации.

По их подсчетам, общий объем таких выбросов парниковых газов в 1998–2015 годах превысил объем их выбросов за предыдущие 237 лет, то есть с момента начала промышленной революции (820 GtCO2e).

При этом почти три четверти выбросов (635 млрд т) пришлось на 100 компаний, а 25 крупнейших из них обеспечили примерно 51% всех выбросов. Максимальный вклад в дело насыщения атмосферы парниковыми газами, по данным CDP, внесли китайские угольщики. Совокупный объем связанного с ними выброса парниковых газов (выбросы непосредственно во время работы угледобывающих компаний плюс выбросы, связанные с использованием добытого угля) оценивается CDP за период 1988–2015 годов в 129 млрд т, или 14,3% от общего объема выбросов мировой промышленности.

Среди отдельно взятых компаний крупнейшим "производителем" парниковых газов эксперты CDP назвали саудовскую нефтегазовую компанию Saudi Aramco (40,561 млрд т, или 4,5%). На одну позицию ниже нее оказался российский "Газпром" — 35,221 млрд т, или 3,9%.

Напомним, 5 июля российский Газпром и Венгрия подписали соглашение о продлении газопровода Турецкий поток через Болгарию и Сербию в Венгрию.

Источник: korrespondent.net
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