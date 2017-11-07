Мы вам поможем, но без членства. Украина и НАТО

В Киев зачастили высокопоставленные гости – вчера в столице Украины состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО.

Североатлантический альянс вновь пообещал помогать Украине, но о конкретных шагах по вступлению Украины в НАТО не говорилось.

Хотя, Петр Порошенко и попытался выдать желаемое за действительное, но о никакой дискуссии даже по плану членства Украины в НАТО пока не может быть и речи.

Корреспондент.net собрал информацию о диалоге Украины и НАТО.

Главный конфуз

Комиссия Украина-НАТО согласовала начало диалога о подаче Украиной заявки на получение плана действий по членству в альянсе. Такое громкое заявление сделал президент Порошенко.

"Мы считаем необходимым начать дискуссию о введении Плана действий относительно членства. Сегодня мы обсудили это и наши предложения о начале дискуссии были с удовольствием восприняты (странами-членами) НАТО", - подчеркнул глава государства.

Из комментариев Порошенко следует, что заявку на получение ПДЧ Украина намерена подать в 2020 году: "У нас есть четкий план действий. У нас есть план на три года. Мы уверены, что дискуссия приблизит нас до подачи соответствующей заявки".

Президент особо подчеркнул, что на данный момент "Украина не соответствует критериям членства, так как 20 лет ничего не делалось".

Однако, в итоге такой оптимизм украинского президента опровергли в самом НАТО.

Члены Североатлантического совета "приняли во внимание" стремление Украины получить план действий по членству, но не давали согласия на этот счет, сообщил в комментарии "Европейской правде" руководитель пресс-службы Альянса Пирс Казалет.

По словам представителя альянса, Петр Порошенко действительно поднял вопрос дальнейшего сближения Украины и альянса во время закрытой части заседания Комиссии Украина-НАТО, предложив альянсу начать формальный диалог о получении ПДЧ.

"Президент Порошенко поднял этот вопрос дважды - на заседании и на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Генеральный секретарь и послы государств-членов приняли во внимание предложения президента начать такую ​​дискуссию", - подчеркнул Казалет. Из его объяснений следует, что согласие на начало такого диалога не предоставлялась.

Мы вам поможем, но без оружия

Блок НАТО нацелен на продолжение поддержки Украины в секторах обороны, госуправления и экономических реформ, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Альянс поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, помогал демократическим институтам и Вооруженным Силам Украины. НАТО продолжит это делать - тесно сотрудничать с Украиной по вопросам обороны, государственного управление и реформ в экономике", - сказал генсек.

В Верховной Раде Столтенберг даже процитировал стих Тараса Шевченко.

"Как великий украинский поэт Тарас Шевченко написал: "Та не однаково мені, Як Україну злії люде Присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені". НАТО точно так же не все равно. Вот почему мы стоим с вашей страной со времени восстановления вашей независимости", - сказал Столтенберг.

Однако, позже генсек объяснил, что НАТО не может предоставить Украине оружие, этот вопрос – переговоров с отдельными членами Альянса.



"Альянс не имеет собственного оружия как единая организация. Стран-членов НАТО имеют свои отдельные вооруженные силы и вооружения. Я знаю, что на сегодняшний день идут переговоры между Украиной и некоторыми странами альянса", – сказал генсек.

Коррупция

Столтенберг, выступая в Верховной Раде, призвал украинский парламент и руководство государства избавить Украину от «раковой опухоли коррупции».

“Украина должна избавиться от раковой опухоли коррупции. Коррупционная инерция и сопротивление реформам стоят на пути настоящих изменений и безопасного процветающего будущего для украинского народа», - сказал генсек НАТО.

При этомСтолтенберг подчеркнул, что, уже достигнут «определенный замечательный прогресс, но еще остается пройти очень долгий путь».

Россия и Донбасс

Российская Федерация должна вывести тысячи своих военных из Украины и прекратить поддерживать боевиков своим вооружением и управлением, заявил Столтенберг.

"Конфликт и в дальнейшем уносит жизни людей, уже погибли более 10 тысяч человек, в том числе 3000 гражданских. Очевидно, что режим прекращения огня не выполняется, и мы обеспокоены ростом угроз для наблюдателей ОБСЕ", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Минские соглашения остаются единственным путем к миру, а Россия должна вывести свои войска из Украины и прекратить поддерживать боевиков своим вооружением и управлением.

"НАТО твердо стоит на позиции территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы никогда не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма", - добавил он.

EPA

Кибератаки

НАТО передает Украине оборудование для расследования кибератак.

"Мы сейчас находимся в состоянии предоставлении Украине нового оборудования для ключевых правительственных институтов, властных структур, что позволит Украине расследовать, кто стоит за теми или иными киберударамы, поскольку реагирования на них имеет чрезвычайно важное значение", - сказал генсек НАТО.

Также он сообщил, что НАТО выделила Украине 40 млн евро через 10 трастовых фондов.

"НАТО будет и впредь оказывать Украине практическую помощь, сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 различных трастовых фондов страны-члены НАТО выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

По его словам, средства будут задействованы в таких отраслях как командование управлением, киберзащита и медицинская реабилитация.

Источник: korrespondent.net