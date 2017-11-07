Розенблат пошел по схеме Полякова

Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с внефракционного нардепа Борислава Розенблата 296 голосами. Однако разрешение на задержание набрало лишь 183 голоса, а на избрание меры пресечения - 181 голос. Таким образом, ВРУ не дала согласие на задержание и арест Розенблата.

Ранее, Верховная Рада одобрила снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от Народного фронта Максима Полякова. Вместе с тем разрешения на задержание и избрание меры пресечения не предоставила

Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата Андрея Лозового.

Верховная Рада одобрила снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата группы Воля народа Олеся Довгого.

Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с представителя Народного фронта Евгения Дейдея.

Источник: korrespondent.net