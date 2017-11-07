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11. 07. 2017

В Австрии непогода принесла €15 миллионов потерь

Гроза, торнадо и другие погодные сюрпризы причинили столице Австрии Вене ущерб ориентировочно на 15 млн евро, сообщает местное издание Heute.

"Град размером с мячик для гольфа, грозы, сильный дождь и торнадо оставили после себя следы разрушения. Печальный результат: €15 млн евро потерь", - информирует СМИ.

Сильно пострадало сельское хозяйство, около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Громадные градины разбили стекло в оранжереях. Особенно пострадали некоторые районы Вены и окрестностей, а также земли в Нижней Австрии.

Кроме ливней и крупного града столица стала свидетелем такого редкого для Австрии погодного явления, как торнадо, который прошел в нескольких километрах на восток от аэропорта Вены.

 
 
 

Напомним, ранее сообщается, что в Украину возвращаются дожди.

Непогода обесточила 400 городов и сел

Источник: korrespondent.net
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