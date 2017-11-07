Представления по Дейдею и Лозовому будут внесены повторно

Генпрокурор Юрий Луценко возмущен отказом Рады поддержать представления ГПУ о снятии неприкосновенности с депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового и обещает осенью внести представления повторно. Об этом Луценко заявил в интервью журналистам, передает LIGA.net.

"Я возмущен решением парламента по тем депутатам, по которым не было поддержано представление на привлечение к уголовной ответственности. Считаю это политически и юридически неприемлемой практикой. И сразу заявляю, что по этим народным депутатам представления снова будут внесены после парламентских каникул", - сказал он.

Ранее Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата Андрея Лозового.

Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с представителя Народного фронта Евгения Дейдея.

Источник: korrespondent.net