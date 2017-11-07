В Киеве грабители ранили человека

В Киеве в Голосеевском районе обстреляли красную Skoda Оctavia, один человек ранен, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, на водителя Skoda Оctavia напали, забрали сумку с деньгами, в которой было около 2,5 млн грн. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

"Разбой со стрельбой в Киеве, сейчас. Возле ТНК на Выдубичах… По предварительной информации, на водителя Шкоды напали, забрали сумку с деньгами, около 2,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отметим, что в полиции Киева агентству Интерфакс-Украина сообщили, что пострадавший, 1966 г.р., ранен в руку из травматического оружия. Также сообщается, что инцидент начался под мостом на Столичном шоссе в Голосеевском районе, где обнаружили гильзы и разбитое стекло, однако пострадавший был найден в другом месте.

"Работает следственно-оперативная группа, разбираются… Скорее всего, будет уголовное производство по ст. 187 (разбой, - ред.) Уголовного кодекса Украины", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 7 июня два человека получили ранения в Дарницком районе Киева в результате стрельбы.

Источник: korrespondent.net