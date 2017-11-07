В Киевской области авто врезалось в заправку

В Бородянском районе вследствие столкновения автомобиля с газовым модулем на АЗС произошел взрыв, погиб один человек, еще один получил травмы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"11 июля около 18:40 в Бородянском районе вблизи с. Загальцы (64 км автодороги Ковель-Киев) автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с газовым модулем на АЗС UPG. Вследствие чего произошел взрыв емкости с газом с последующим горением. В 19:12 пожар на АЗС UPG локализован и в 19:45 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, днем 8 июля в Голосеевском районе по проспекту Голосеевский, 70, во втором подъезде трехэтажного жилого дома произошел взрыв неизвестного происхождения. В результате инцидента погибли два человека, еще шесть пострадали.

Источник: korrespondent.net