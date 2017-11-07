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11. 07. 2017

Могерини обсудила с Лавровым политику РФ

Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини выразила главе МИД РФ Сергею Лаврову обеспокоенность относительно политики РФ в сфере прав человека. О встрече Могерини с Лавровым в Брюсселе сообщает Укринформ.

Могерини отметила, что Евросоюз и Россия имеют расхождения в вопросах внешней политики.

"Это очевидно, что мы не имеем одинаковые позиции по многим вопросам, но важно, что наш диалог продолжается", - сказала она.

По словам Могерини, ЕС и Россия пытаются сотрудничать в вопросах, где это возможно.

Высокий представитель сообщила, что стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и в Крыму. Она также в очередной раз отметила, что для ЕС важна полная имплементация минских соглашений. 

Напомним, в Киеве 12-13 июля состоится 19-й саммит Украина-ЕС. 

Как сообщал Корреспондент.net, в июне Европа продлила на год крымские санкции. Такое решение приняли в Люксембурге министры иностранных дел стран-членов ЕС.

Источник: korrespondent.net
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