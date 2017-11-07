МОК решил выбрать столицы сразу двух летних Олимпиад

Международный олимпийский комитет (МОК) на внеочередной сессии в Лозанне, прошедшей во вторник, 11 июля, принял единогласное решение об одновременном выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Эти выборы пройдут во время 131-й сессии МОК в Лиме 13 сентября, сообщает DW.

Точный выбор городов еще не сделан. На Олимпийские игры - 2024 претендуют Париж и Лос-Анджелес. Еще до голосования в Лозанне было известно, что президент МОК предложил представителям заявочного комитета Лос-Анджелеса "подождать еще четыре года". В обмен на уступчивость Томас Бах (пообещал американцам "гарантированное право" на проведение летних Игр 2028 года.

Принято решение о создании трехсторонней комиссии с участием исполкома МОК, а также заявочных комитетов Парижа, Лос-Анджелеса и национальных олимпийских комитетов Франции и США. Если сторонам удастся договориться о месте проведения Игр-2024, то на 131-й сессии МОК будет выбрана столица Олимпиады-2024, а второй город автоматически получит право на проведение Игр 2028 года. Если соглашение подписано не будет, то в Лиме будет выбрана только столица Игр-2024.

В последний раз решение о выборе столиц сразу нескольких Олимпийских игр было принято сто лет назад, когда распределяли места проведения игр 1924, 1928 и 1932 годов.

Напомним, в 2016 в Рио-де-Жанейро эстафета Олимпиады была передана Токио, где пройдут Игры 2020 года.

Источник: korrespondent.net