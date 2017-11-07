СМИ: Бесплатный адвокат Януковича был избран по звонку ГПУ

Защитником, выделенным Центром бесплатной правовой помощи экс-президенту, стал Виталий Мешечек. В юридическом кругу его фамилия мало известна, но поговаривают что на его кандидатуре остановились неспроста, пишет интернет-издание Страна.ua.

Издание отмечает, что из ожидаемых интриг процесса по делу о государственной измене, которая инкриминируется экс-президенту Виктору Януковичу, - вступление в него "нового" адвоката Виталия Мешечека, выделенного бывшему главе государства региональным Центром бесплатной правовой помощи (ЦБПП).

Адвокаты, с которыми экс-президент имеет договор на оказание платного юридического сопровождения, называют это решение незаконным. В их изложении "ход Мешечеком" - очередная попытка ГПУ оказать давление на процесс и обеспечить его итог в пользу Банковой.

По словам издания, после того, как неделю назад Виктор Янукович заявил о своем выходе из дела по госизмене, которое слушается в Оболонском райсуде Киева, а также отзыве им своих адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко, Генпрокуратура оказалась в щекотливой ситуации. У надзорного ведомства образовалась проблема - физическая невозможность обеспечить продолжение слушания дела в условиях отказа от участия в нем обвиняемого (как в очном, так и в дистанционном режиме) и его защитников, отмечает Страна.ua.

Выходом из положения стало заявленное надзорником Максимом Крымом ходатайство о предоставлении экс-президенту адвоката из системы бесплатной правовой помощи, удовлетворенное коллегией судей во главе с Владиславом Девятко. Де-факто, для придания процессу элемента состязательности сторона обвинения сама запросила для Януковича нового адвоката.

Согласно расследованию издания 10 июля на сайте Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Киева появилось сообщение о том, для защиты интересов обвиняемого в госизмене в Оболонском райсуде столицы Януковича определена кандидатура защитника за государственный счет. Им оказался 34-летний юрист Виталий Мешечек.

В разговоре со Страна.uaМешечек рассказал, что специализируется на полном спектре предоставления юридических услуг и подтвердил свое вхождение в "дело Януковича". Детали производства защитник комментировать отказался, пообещав предоставить свою трактовку для СМИ после завершения слушания

Вместе с этим, Мешечек заявил, что будет принимать участие в "процессе века" в строгом соответствии с законодательством. "Каждый, кто будет следить за судебным процессом, сможет оценить это самостоятельно", - заявил он.

"Региональный центр на своем сайте пишет, что решение Оболонского суда о выделении "бесплатника" зашло к ним в 10:10 7 июля и тут же они осуществили распределение. Но до самого вечера пятницы Центр обзванивал ряд адвокатов, интересуясь их возможностью войти в этот процесс", - говорит собеседник Страна.ua. Это обстоятельство доказывает, что распределение осуществлялось вручную и с нарушением процедуры.

Источники утверждают, что Мешечека "завели" в процесс по команде сотрудников Министерства юстиции, выполнявших просьбу Генпрокуратуры.

Сам адвокат заявил Страна.ua, что он никоим образом не связан с персоной действующего генпрокурора Юрия Луценко. Он отрицает свою работу в пользу органов власти, хотя и подтвердил факты своего неоднократного посещения ГПУ и военной прокуратуры по прочим делам.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 июля Оболонский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и принял решение о назначении экс-президенту Виктору Януковичу бесплатного адвоката.

7 июля региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Источник: korrespondent.net