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11. 07. 2017

В ОБСЕ определились с кандидатурой нового генсека

 
Действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц сообщил на пресс-конференции, что страны, которые входят в организацию определились с кандидатурой нового генерального секретаря, передает Reuters.
 
Курц заявил, что страны ОБСЕ поддержали назначение генеральным секретарем швейцарского дипломата Томаса Гремингера.
 
Кроме того, на пост комиссара по делам национальных меньшинств назначен бывший генсек ОБСЕ Ламберто Занньер, представителем по свободе СМИ станет француз Арлем Дезир, а директором Бюро по демократии и правам человека будет представительница Исландии Сольрун Гисладоттир.
 
Напомним, с 1 июля ОБСЕ оставалась без генерального секретаря, поскольку члены организации не смогли договориться о преемнике Заньера, срок полномочий которого истек 30 июня.
 
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Источник: korrespondent.net
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