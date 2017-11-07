В США одобрили продажу комплексов Patriot Румынии

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже зенитно-ракетных комплексов Patriot Румынии, передает Reuters со ссылкой на Управление военного сотрудничества министерства обороны США.

Сумма контракта оценивается в 3,9 миллиарда долларов. Генеральными подрядчиками станут американские фирмы Raytheon и Lockheed Martin.

Напомним, в апреле СМИ писали, что Румыния обратилась к США с запросом на закупку комплексов ПВО Patriot. Отмечалось, что в планы румынского правительства входит создание интегрированной системы противовоздушной обороны, в которую, помимо Patriot, должны входить шесть истребителей F-16.

США впервые разместили ЗРК Patriot в Литве

Ранее сообщалось, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом польский лидер Анджей Дуда выразил надежду на скорейшую реализацию контрактов по продаже ЗРК Patriot Польше.

Источник: korrespondent.net