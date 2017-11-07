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11. 07. 2017

В США одобрили продажу комплексов Patriot Румынии

 
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже зенитно-ракетных комплексов Patriot Румынии, передает Reuters со ссылкой на Управление военного сотрудничества министерства обороны США.
 
Сумма контракта оценивается в 3,9 миллиарда долларов. Генеральными подрядчиками станут американские фирмы Raytheon и Lockheed Martin.
 
Напомним, в апреле СМИ писали, что Румыния обратилась к США с запросом на закупку комплексов ПВО Patriot. Отмечалось, что в планы румынского правительства входит создание интегрированной системы противовоздушной обороны, в которую, помимо Patriot, должны входить шесть истребителей F-16.
 
США впервые разместили ЗРК Patriot в Литве
 
Ранее сообщалось, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом польский лидер Анджей Дуда выразил надежду на скорейшую реализацию контрактов по продаже ЗРК Patriot Польше.

Источник: korrespondent.net
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