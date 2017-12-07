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12. 07. 2017

При обстреле в Сирии погиб военный советник РФ

 
В Минобороны РФ сообщили, что при минометном обстреле в Сирии погиб военный советник капитан Николай Афанасов, передает Интерфакс.
 
В ведомстве отметили, что российский военный погиб в результате внезапного минометного обстрела боевиками сирийских правительственных войск в провинции Хама.
 
Афанасов находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск.
 
Ранее сообщалось, что в конце мая в Сирии погибли два военных советника из России, когда отступившая сирийская армия оставила их один на один с противником.
 
Всего, по официальным данным Минобороны РФ, за время военной операции в Сирии погибли 33 российских военных.
 
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Источник: korrespondent.net
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