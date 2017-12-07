При обстреле в Сирии погиб военный советник РФ

В Минобороны РФ сообщили, что при минометном обстреле в Сирии погиб военный советник капитан Николай Афанасов, передает Интерфакс.

В ведомстве отметили, что российский военный погиб в результате внезапного минометного обстрела боевиками сирийских правительственных войск в провинции Хама.

Афанасов находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск.

Ранее сообщалось, что в конце мая в Сирии погибли два военных советника из России, когда отступившая сирийская армия оставила их один на один с противником.

Всего, по официальным данным Минобороны РФ, за время военной операции в Сирии погибли 33 российских военных.