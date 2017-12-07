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12. 07. 2017

Луценко: Все материалы по делу Добкина готовы

 
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что все материалы на снятие неприкосновенности с народного депутата Украины от Оппозиционного блока Михаила Добкина уже подготовлены и выразил надежду, что в среду, 12 июля, комитет по регламенту Верховной Рады рассмотрит представление, передает Интерфакс-Украина.
 
"У меня все материалы готовы. На самом деле, это дело очень похоже на дело господина Довгого (народный депутат из группы Воля народа Олесь Довгий − ред.). Но есть одна особенность − секретарь одного из советов обвиняется в злоупотреблении через нарушение регламента… а вот председатель имеет право не подписывать решение, если уверен в его незаконности. Тем не менее председатель Харьковского городского совета Добкин и секретарь Харьковского горсовета Кернес вдвоем в сговоре с другими лицами провели такое решение, а потом подписали соответствующие документы, и десятки так называемых кооперативщиков получили десятки гектаров земли в Харькове не только в пользование, а в собственность, бесплатно", − заявил Луценко в кулуарах парламента журналистам.
 
Напомним, 29 июня генпрокурор внес в Раду представление про привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина. Нардепа подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействовании мошенничеству с землей в Харькове.
 
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Напомним, 11 июля Верховная Рада одобрила снятие депутатской неприкосновенности с Довгого и привлечение его к уголовной ответственности. 
 
Также неприкосновенность сняли с нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова, однако согласие на их задержание и арест парламентарии не дали. 

Источник: korrespondent.net
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