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12. 07. 2017

На Львовщине пять человек получили ожоги в автобусе

 
В Турковском районе Львовской области пять человек получили термические ожоги 1-2 степени в автобусе во время движения, сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
 
По информации правоохранителей, инцидент произошел в рейсовом автобусе около 19.00. Водитель и четверо пассажиров получили термические ожоги во время движения автобуса Эталон по маршруту Львов-Гусне. На момент происшествия в салоне транспортного средства находились около 40 пассажиров.
 
Потерпевших доставили в районную больницу, среди них 8-летняя девочка в тяжелом состоянии.
 
По данным Интерфакс-Украина, в автобусе произошла авария системы охлаждения и все пострадавшие получили ожоги от пара.
 
В Одессе на ходу сгорела маршрутка
 
Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области сгорела маршрутка. Ожоги 1-2 степени получил водитель транспортного средства при попытке погасить пожар.

Источник: korrespondent.net
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