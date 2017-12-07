На Львовщине пять человек получили ожоги в автобусе

В Турковском районе Львовской области пять человек получили термические ожоги 1-2 степени в автобусе во время движения, сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в рейсовом автобусе около 19.00. Водитель и четверо пассажиров получили термические ожоги во время движения автобуса Эталон по маршруту Львов-Гусне. На момент происшествия в салоне транспортного средства находились около 40 пассажиров.

Потерпевших доставили в районную больницу, среди них 8-летняя девочка в тяжелом состоянии.

По данным Интерфакс-Украина, в автобусе произошла авария системы охлаждения и все пострадавшие получили ожоги от пара.

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