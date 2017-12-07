СМИ: В США тупик с новыми санкциями против России

Рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении России в Конгрессе США зашло в тупик, пишет Bloomberg.

Отмечается, что такая ситуация возникла из-за межпартийных споров о том, "могут ли законодатели получать полномочия по блокированию действий президента США Дональда Трампа, если он решит снять санкции в одностороннем порядке".

Как заявила пресс-секретарь республиканского спикера палаты представителей Конгресса Пола Райана Эшли Стронг, "республиканцы в палате готовы направить законопроект в Сенат, что позволит сенаторам вернуть обратно уже исправленный документ". Однако, по ее словам, "демократы блокируют данный процесс, настаивая на собственных поправках".

Сенатор-демократ Бен Кардин отметил, что данный вопрос необходимо решить срочно.

"Несомненно, США должны дать свой ответ. Я уже связался с членами палаты представителей и призвал их быстро принять законопроект", − сказал он.

Напомним, 15 июня Сенат одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. В Белом доме заявили, что поддерживают санкции, которые заявлены в документе.

Источник: korrespondent.net