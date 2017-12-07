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12. 07. 2017

СМИ: В США тупик с новыми санкциями против России

 
Рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении России в Конгрессе США зашло в тупик, пишет Bloomberg.
 
Отмечается, что такая ситуация возникла из-за межпартийных споров о том, "могут ли законодатели получать полномочия по блокированию действий президента США Дональда Трампа, если он решит снять санкции в одностороннем порядке".
 
Как заявила пресс-секретарь республиканского спикера палаты представителей Конгресса Пола Райана Эшли Стронг, "республиканцы в палате готовы направить законопроект в Сенат, что позволит сенаторам вернуть обратно уже исправленный документ". Однако, по ее словам, "демократы блокируют данный процесс, настаивая на собственных поправках".
 
Сенатор-демократ Бен Кардин отметил, что данный вопрос необходимо решить срочно.
 
"Несомненно, США должны дать свой ответ. Я уже связался с членами палаты представителей и призвал их быстро принять законопроект", − сказал он.
 
Напомним, 15 июня Сенат одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. В Белом доме заявили, что поддерживают санкции, которые заявлены в документе. 

Источник: korrespondent.net
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