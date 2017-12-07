САП открыла дело против Луценко о неуплате налогов

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что начато расследование по заявлениям лидера Радикальной партии Олега Ляшко по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко, передает УНН.

"САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во время рассмотрения ходатайства. И нами внесены в ЕРДР два его обращения о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены", − отметил Холодницкий.

Он подтвердил, что заявление Ляшко рассмотрено, производство начато и следствие продолжится.

Руководитель САП уточнил, что производство открыто "по дому Генпрокурора и по декларации".

Напомним, 11 июля, в сессионном зале Рады Ляшко обвинил Луценко в уклонении от уплаты налогов.

"Покажите пример всей стране − уплатите налоги. В частности за дом ваш в 900 квадратных метров, который зачислен на вашего 76-летнего тестя. Вы этот дом ввели в эксплуатацию в 2011 году, а ваш тесть на пенсии 12 лет. Оцените свой дом и оплатите с него налоги", − заявил лидер радикалов.

Источник: korrespondent.net