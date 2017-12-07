США успешно испытали противоракетный комплекс

Американский комплекс THAAD, предназначенный для обеспечения противоракетной обороны, 11 июля осуществил первый успешный перехват учебной баллистической ракеты среднего радиуса действия над акваторией Тихого океана, сообщило Агентство ПРО Минобороны США.

Отмечается, что баллистическая ракета, выпущенная с борта американского военно-транспортного самолета С-17, была уничтожена прямым попаданием противоракеты комплекса THAAD, который предназначен для поражения оперативно-тактических ракет с дальностью стрельбы до тысячи километров и ракет среднего радиуса действия до 3,5 тысячи километров на высотах 40-150 километров и дальностях до 200 километров.

Предполагается, что пуск ракеты-перехватчика был осуществлен с островов Алеутской гряды на Аляске.

"Успешное испытание системы THAAD против баллистических ракет среднего радиуса действия способствует укреплению оборонительных возможностей от растущих ракетных угроз со стороны Северной Кореи и других стран в мире и поддержанию системы сдерживания", − говорится в сообщении Агентства ПРО.

Ранее сообщалось, что в США планируют проверить действие системы THAAD против баллистических ракет средней дальности.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил намерение Северной Кореи разработать ракету, которая могла бы ударить по материковой части США в текущем году. А глава американского Агентства противоракетной обороны Джеймс Сиринг допустил, что баллистические ракеты КНДР могут достичь территории США.

Источник: korrespondent.net