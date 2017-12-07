Сын Трампа выложил переписку о компромате РФ на Клинтон

Сын президента США Дональд Трамп опубликовал в Twitter переписку касательно организации встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, от которой он рассчитывал получить информацию о возможных нарушениях в финансировании Демократической партии США.

"Я обращаюсь ко всем: чтобы все было полностью прозрачно, я публикую мою электронную переписку с Робом Голдстоуном (бывшим журналистом и специалистом по PR − ред.) по поводу встречи 9 июня 2016 года (с Весельницкой − ред.)" − написал Трамп-младший.

Он утверждает, что Голдстоун написал ему первым и передал сообщение от некого российского бизнесмена Эмина, с которым Трамп-младший ранее познакомился на конкурсе "Мисс-Вселенная" в 2013 году в Москве.

По словам сына американского лидера, в сообщении Голдстоуна говорилось, что россияне обладают компрометирующей информацией на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Позже, чтобы получить эти данные, Трамп-младший встретился в Нью-Йорке с Весельницкой, но она говорила только об "акте Магницкого" и усыновлении российских детей американцами, о Клинтон же речи не шло.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.

Напомним, ранее Трамп-младший признал, что во время предвыборной кампании летом 2016 года встречался с Весельницкой, поскольку рассчитывал на получение компрометирующих сведений о Хиллари Клинтон.

Позже он выразил готовность рассказать Сенату о встрече с российским адвокатом.

Источник: korrespondent.net