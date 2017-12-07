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12. 07. 2017

Сын Трампа выложил переписку о компромате РФ на Клинтон

 
Сын президента США Дональд Трамп опубликовал в Twitter переписку касательно организации встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, от которой он рассчитывал получить информацию о возможных нарушениях в финансировании Демократической партии США.
 
"Я обращаюсь ко всем: чтобы все было полностью прозрачно, я публикую мою электронную переписку с Робом Голдстоуном (бывшим журналистом и специалистом по PR − ред.) по поводу встречи 9 июня 2016 года (с Весельницкой − ред.)" − написал Трамп-младший.
 
Он утверждает, что Голдстоун написал ему первым и передал сообщение от некого российского бизнесмена Эмина, с которым Трамп-младший ранее познакомился на конкурсе "Мисс-Вселенная" в 2013 году в Москве.
 
По словам сына американского лидера, в сообщении Голдстоуна говорилось, что россияне обладают компрометирующей информацией на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
 
Позже, чтобы получить эти данные, Трамп-младший встретился в Нью-Йорке с Весельницкой, но она говорила только об "акте Магницкого" и усыновлении российских детей американцами, о Клинтон же речи не шло.
 

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.
 
Напомним, ранее Трамп-младший признал, что во время предвыборной кампании летом 2016 года встречался с Весельницкой, поскольку рассчитывал на получение компрометирующих сведений о Хиллари Клинтон.
 
Позже он выразил готовность рассказать Сенату о встрече с российским адвокатом.

Источник: korrespondent.net
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