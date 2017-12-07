В Нидерландах откроют мемориал жертвам MH17

В Нидерландах 17 июля, планируют открыть мемориал жертвам рейса MH17, сообщается на сайте монумента.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Мемориал расположен вблизи Амстердамского аэропорта Скипхол и включает в себя памятник, а также 298 деревьев, символизирующих количество погибших, и поля подсолнухов. Деревья высажены так, что образуют собой большую ленту, которая символизирует память о погибших.

Ранее власти Малайзии сообщили, что имена ответственных за крушение самолета рейса MH17 в Донецкой области станут известны к 2018 году.

Как сообщал Корреспондент.net , Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина решили, что судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing MH17 будет проходить в Нидерландах.

Источник: korrespondent.net