Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2017, среда, 04:49
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,25
12. 07. 2017

В Нидерландах откроют мемориал жертвам MH17

 
В Нидерландах 17 июля, планируют открыть мемориал жертвам рейса MH17, сообщается на сайте монумента.
 
Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
 
Мемориал расположен вблизи Амстердамского аэропорта Скипхол и включает в себя памятник, а также 298 деревьев, символизирующих количество погибших, и поля подсолнухов. Деревья высажены так, что образуют собой большую ленту, которая символизирует память о погибших.
 
Ранее власти Малайзии сообщили, что имена ответственных за крушение самолета рейса MH17 в Донецкой области станут известны к 2018 году. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина решили, что судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing MH17 будет проходить в Нидерландах.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.