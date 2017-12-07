СМИ: Россия не поддержит санкции США против КНДР

Россия и Китай не намерены поддержать в Совбезе ООН проект резолюции США, которая вводит новый пакет санкций против КНДР, пишут Известия со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.

Отмечается, что предлагаемые ограничения включают эмбарго на энергопоставки Пхеньяну и запрет на работу северокорейских рабочих за рубежом. По словам собеседника газеты, документ не поддержат ни Москва, ни Пекин. Он также уточнил, что Россия выступает против дополнительных санкционных мер.

Напомним, в ответ на очередной пуск ракеты КНДР 4 июля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов задействовать все возможности, включая военную силу. Она анонсировала новую резолюцию с "пропорциональным ответом" Северной Корее.

РФ и Китай против военного решения проблемы КНДР

Источник: korrespondent.net